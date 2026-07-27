Savona 2027, Timori e Pizzorno: “Entro settembre serve un candidato del territorio, altrimenti Libertà è Democrazia farà la propria scelta”

Savona. Il Coordinatore Regionale di Libertà è Democrazia Liguria, Fiorenzo Timori, e il Coordinatore Provinciale di Savona, Roberto Pizzorno, esprimono “le più sincere congratulazioni a Filippo Marino Noberasco per la sua elezione a Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Savona, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro”.

Dichiarano congiuntamente Timori e Pizzorno: “Auguriamo buon lavoro all’amico Filippo Marino Noberasco e confidiamo di poterci incontrare quanto prima per verificare le condizioni necessarie a consolidare e rafforzare il centrodestra in vista delle prossime importanti sfide elettorali. Il 2027 vedrà al voto numerosi Comuni della provincia, tra cui Savona, Cairo Montenotte, Loano e Varazze. È quindi indispensabile iniziare subito un percorso politico serio, condiviso e radicato sul territorio”.

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