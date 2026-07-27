Scontro totale su TPL Linea, Russo durissimo contro i Olivieri: “Dalla Provincia approccio di parte e fuga dal confronto”

Savona. La tensione intorno alla futura governance di TPL Linea sale alle stelle e trasforma il rinnovo del consiglio di amministrazione in uno scontro politico aperto tra Palazzo Sisto e il Palazzo della Provincia.

A far esplodere il caso sono state le parole del presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, che aveva confermato l’ingresso di Serena Lancione nel nuovo CdA – ipotizzando per lei un incarico di rilievo – e bollato come “superflua, inopportuna e superata” la riunione del Comitato di coordinamento convocata per il 28 luglio dal primo cittadino della Torretta.

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