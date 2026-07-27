Serie D, Millesimo. Il ds Marotta: “Ritoccati tutti i reparti. Valutiamo ancora qualche innesto ma osserviamo è alla squadra che abbiamo costruito”

Il Millesimo ha iniziato la preparazione verso lo storico campionato di Serie D. Il gruppo di mister Fabio Macchia lavora con serenità, così come il comparto dirigenziale giallorosso. Paure e riverenza zero, bensì tanta voglia di mettersi alla prova e consapevolezza di quanto costruito nel corso degli anni. E il direttore sportivo Antonio Marotta ha costruito la rosa sempre secondo questi principi.

“Affrontando una categoria superiore abbiamo dovuto apportare alcune modifiche all’organico. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro, anche perché abbiamo scelto ragazzi con grande voglia di rivalsa e di fare bene – ha dichiarato il “Toro” – Tutti i profili che abbiamo cercato erano adatti alla nostra realtà: prima di tutto persone con valori importanti e, naturalmente, buoni giocatori. Abbiamo ritoccato un po’ tutti i reparti, intervenendo in difesa, a centrocampo e in attacco, oltre a inserire giovani di valore che hanno già avuto esperienze in squadre di Eccellenza e che quindi conoscono già il calcio dei grandi”.

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