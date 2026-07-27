Sestri: in arrivo la webcam turistica, il comune valuta la Baia del Silenzio

Una finestra digitale per promuovere Sestri Levante e valorizzarne il territorio: è questo l’obiettivo del progetto regionale al quale il Comune di Sestri Levante ha aderito. L’iniziativa prevede l’installazione di una webcam IP ad alta risoluzione e orientabile (PTZ), che sarà fornita e installata da Regione Liguria nell’ambito di un progetto dedicato al potenziamento degli strumenti digitali per la promozione turistica del territorio regionale. L’impianto sarà collocato in un sito individuato dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di diffondere immagini in tempo reale di uno degli scorci più rappresentativi della città.

Per la collocazione della webcam, l’amministrazione comunale ha individuato come ipotesi primaria la Baia del Silenzio, considerata la forte valenza turistica di uno dei luoghi simbolo di Sestri Levante e tra gli scorci più apprezzati dai visitatori. Restano ancora da valutare gli aspetti logistici legati all’installazione dell’impianto, per individuare la soluzione più adatta e garantirne il corretto funzionamento.

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