Sestri: una serata dedicata alla storia che lega la città al mito Ferrari

C’è anche Sestri Levante in una pagina poco conosciuta della storia della Ferrari. Martedì 28 luglio, alle 21, i Bagni Liguria ospiteranno la presentazione del libro “L’uomo che sussurrava ai motori. Vita di Angelo Bellei”, scritto da Saverio Cioce. L’incontro racconterà la figura di Angelo Bellei, progettista che per oltre quarant’anni ha lavorato per la Casa di Maranello, contribuendo allo sviluppo di alcune delle vetture più iconiche del marchio.

Bellei era solito trascorrere le vacanze a Sestri Levante con la famiglia e proprio nella cittadina del Tigullio, lontano dagli stabilimenti Ferrari, si tenevano incontri e confronti con Enzo Ferrari e Sergio Pininfarina su idee, progetti e soluzioni tecniche destinate a lasciare il segno nella storia dell’automobile. A dialogare con l’autore sarà Marco Carminati, giornalista ed ex caporedattore dell’inserto culturale Domenica de Il Sole 24 Ore.

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