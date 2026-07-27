Siccità: Cia Agricoltori Liguria chiede l’attivazione dello stato di calamità

Dall’ufficio stampa Cia Agricoltori Liguria

Cia Agricoltori Liguria ha richiesto l’attivazione dello stato di calamità naturale a seguito della persistente siccità. Il presidente di Cia Liguria, Stefano Roggerone, ha scritto all’Assessore all’Agricoltura, Alessandro Piana.

” Facendo seguito alle segnalazioni pervenute dalle aziende agricole del territorio, sottoponiamo alla sua attenzione la grave situazione di criticità derivante dalla persistente siccità che sta interessando l’intera regione Liguria. Le prolungate condizioni meteorologiche avverse stanno causando una contrazione significativa delle produzioni, con perdite ingenti a carico dei settori olivicolo, orticolo e zootecnico. Il deficit produttivo registrato sta compromettendo la continuità operativa e la tenuta economica di numerose realtà aziendali. Alla luce di quanto esposto, riteniamo sussistano le condizioni per dare corso agli interventi previsti dalla normativa vigente. Pertanto, sollecitiamo formalmente l’attivazione della procedura per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Tale provvedimento si rende necessario al fine di consentire l’accesso alle misure di sostegno previste sia dalla normativa di Protezione Civile sia dal D.Lgs. 102/2004, nonché per l’eventuale attivazione di ulteriori misure specifiche a supporto delle imprese colpite”.

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