Sicurezza sul lavoro, il M5s chiede più risorse per i controlli ma la giunta Bucci dice no

Genova. “La destra regionale oggi ha bocciato l’emendamento con cui chiedevamo di rafforzare gli organici dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Psal). Ha così rifiutato di destinare risorse fondamentali all’assunzione e alla stabilizzazione del personale, all’aumento dei controlli e al potenziamento della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il tutto senza nemmeno degnarsi di spiegare le ragioni del diniego. Una postura arrogante, irresponsabile e politicamente inaccettabile, soprattutto di fronte a servizi ispettivi che registrano una carenza di personale superiore al 30% e a un numero ancora drammatico di incidenti nei luoghi di lavoro”.

Lo riferisce il consigliere regionale del M5S Stefano Giordano durante la seduta di bilancio. La giunta ha espresso parere contrario senza fornire motivazioni.

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