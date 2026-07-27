Sportività, Genova scende di sei posizioni nella classifica del Sole 24 Ore: primato pallanuoto, male l’atletica

Genova. La provincia di Genova si posiziona al 12° posto nazionale nella 20ª edizione dell’Indice di Sportività elaborato da Lab24 – Il Sole 24 Ore. Il dato segna un calo di sei posizioni rispetto all’anno precedente (quando si trovava al 6° posto), ma conferma la provincia nel gruppo di testa delle realtà del Centro-Nord.
A sostenere la posizione in graduatoria sono specifici indicatori di settore. La provincia di Genova registra il 1° posto nazionale nella categoria degli sport di squadra meno diffusi, voce che include la pallanuoto. Tra le altre rilevazioni di rilievo figurano il 2° posto nel tennis, oltre al 3° posto negli sport d’acqua.