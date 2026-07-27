COMMENTA
CONDIVIDI
Sport

Tiro con l’arco, quasi cento arcieri al 1° “Città di Ameglia”. Successo di Benelli nell’individuale, Arcieri Sarzana prima tra le squadre

Tiro con l’arco, quasi cento arcieri al 1° “Città di Ameglia”. Successo di Benelli nell’individuale, Arcieri Sarzana prima tra le squadre

Trofeo di tiro con l'arco "Città di Ameglia"

Una significativa partecipazione ha caratterizzato ieri, domenica 26 luglio, il “Trofeo Città di Ameglia”, manifestazione di tiro con l’arco alla prima edizione. Quasi cento gli arcieri che davanti a un numeroso pubblico si sono sfidati al campo sportivo de “La Ferrara”. Il torneo, organizzato dalla Asd Arcieri Sarzana e da Fitarco, patrocinato dal Comune di Ameglia, ha visto come vincitore individuale assoluto Jacopo Benelli, tesserato con Asd Arcieri Fivizzano, mentre il successo a livello di squadre è andato all’Asd Arcieri Sarzana. La competizione si è conclusa nel primo pomeriggio con le premiazione dei partecipanti e il “terzo tempo”. Gli organizzatori ringraziano i partecipanti e il pubblico, dando appuntamento al prossimo anno con la volontà di dare continuità alla manifestazione sportiva amegliese.

The post Tiro con l’arco, quasi cento arcieri al 1° “Città di Ameglia”. Successo di Benelli nell’individuale, Arcieri Sarzana prima tra le squadre appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com