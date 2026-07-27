Torna la Festa dell’Unità di Sarzana con dibattiti, cibo e ballo

Torna a San Lazzaro, presso l’Area Trebbiatori, dal 31 luglio al 2 agosto, la Festa de l’Unità. Gastronomia, musica e dibattiti per una tre giorni tutta dedicata al futuro del Partito Democratico, della Città e del centrosinistra. Si parte venerdì 31 luglio, alle 18, con una tavola rotonda aperta a tutti gli interlocutori interessati, per affrontare il tema del rilancio del futuro del litorale e della piana agricola di Marinella, nel cuore di una delle stagioni estive più difficili e tormentate di sempre. Sempre venerdì 31 luglio, alle 20, è previsto il saluto alla Festa dell’europarlamentare e presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, insieme al collega Brando Benifei e alla capogruppo sarzanese Beatrice Casini. Sabato 1 agosto alle 18, invece, è la volta del prof. Alessandro Palumbo, chiamato a presentare il suo ultimo libro “Maria e il giovane Hans”, insieme ad Andrea Bernardini e Barbara Triglia. Alle 20, spazio a Marco Baruzzo, Antonio Bertani e Francesco Tognoni, per una riflessione tra la politica e l’autoironia sul rinnovamento del Partito Democratico e della sua classe dirigente. Domenica 2 agosto alle 18, la parola passa al giornalista di Repubblica Riccardo Staglianò, che presenterà insieme al segretario e consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale il libro “Tassare i milionari”. Alle 20, infine, si riaccendono i riflettori sul dramma della Palestina, con un incontro a cui parteciperanno la consigliera regionale del Partito Democratico Carola Baruzzo, la vice-responsabile di Amnesty International Liguria Valentina Bosello, Nicolò Briganti e l’attivista israeliano Dror Briskin. In collegamento, l’illustratrice Marcella Brancaforte e il giornalista gazawi Alhassan Selmi, promotori della mostra itinerante “BeMyVoice – un diario per Gaza”. Tutte le sere, dopo le 21.30, orchestra e ballo.















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