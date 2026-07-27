Tovo San Giacomo, riaperta via Lavrio dopo i lavori di ripristino post-frana

Tovo San Giacomo. È tornata di nuovo percorribile da sabato 25 luglio via Lavrio, rimasta chiusa dal mese di marzo a seguito di un importante evento franoso causato da un’intensa ondata di maltempo. L’intervento di ripristino e messa in sicurezza è stato affidato a inizio luglio dal Comune alla ditta Mina Luciano di Finale Ligure, che ha consentito di restituire la strada alla circolazione locale in tempi rapidi.

Per garantire la massima sicurezza degli utenti e permettere l’ordinato svolgimento delle ultime fasi di cantiere, la riapertura è accompagnata temporaneamente da alcune prescrizioni alla viabilità: limite massimo di portata: 8 tonnellate; limite massimo di velocità: 30 km/h

Si raccomanda a tutti gli automobilisti e ai conducenti di mezzi di trasporto il rigoroso rispetto della segnaletica installata in loco.

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