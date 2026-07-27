Trasporto abusivo di crocieristi: multa, sequestro del mezzo e sospensione della patente per un falso Ncc

I controlli della Polizia Locale della Spezia contro l’abusivismo nel settore del trasporto persone hanno dato nuovi risultati nella mattinata di domenica, in concomitanza con l’arrivo delle navi in porto. Gli agenti hanno infatti individuato e sanzionato un conducente che svolgeva abusivamente un servizio di noleggio con conducente (NCC). L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni relative a presunte attività di procacciamento di clienti tra i crocieristi appena sbarcati nell’area di Largo Fiorillo. Gli operatori hanno così seguito discretamente i soggetti segnalati fino ai Giardini Pubblici, dove era parcheggiato un van a nove posti, procedendo quindi al controllo del mezzo. Il conducente ha dichiarato che i sette passeggeri a bordo, cittadini statunitensi appena sbarcati da una nave da crociera, erano suoi conoscenti e che stava semplicemente condividendo con loro le spese di un viaggio verso Pisa e Firenze. Una versione che, però, è stata smentita dagli stessi turisti.

Sentiti direttamente in lingua inglese dagli agenti, i passeggeri hanno spiegato di appartenere a due diverse famiglie americane e di aver prenotato dall’estero, tramite una piattaforma online dedicata ai servizi turistici, un’escursione privata con destinazione Pisa e Firenze e successivo rientro alla Spezia per l’imbarco serale. Per il servizio avevano pagato complessivamente 2.348,49 dollari, una cifra che, secondo quanto evidenziato dalla Polizia Locale, supera di oltre il doppio il costo richiesto dagli operatori regolarmente autorizzati per un itinerario analogo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com