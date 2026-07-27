Vince Genova: “Cancellato dalla giunta il finanziamento per il progetto di riqualificazione di via Del Lagaccio”

Genova. “Abbiamo appreso questa mattina in commissione consiliare, con forte rammarico, che la giunta comunale ha deciso di definanziare l’intervento di riqualificazione di Via del Lagaccio. Parliamo di ben 2 milioni di euro, allocati dalla passata amministrazione, risorse fondamentali che fanno parte dei finanziamenti PON-METRO, che verranno ora destinati alle opere di riqualificazione della Darsena”, così dice Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova ed vicesindaco di Genova che aveva lanciato l’idea di un masterplan Lagaccio. Il progetto, presentato nel 2024, è rimasto poi sulla carta e comprendeva, tra le altre cose, una sistemazione della via che dal Lagaccio porta verso Ponte Don Acciai, stretta e molto trafficata.

“Stigmatizziamo con forza questa scelta, sia nel metodo che nel merito – afferma Piciocchi – sul piano del metodo, ci teniamo a ricordare che la riqualificazione di via del Lagaccio non era un’invenzione estemporanea, ma l’esito di un percorso partecipato serio e approfondito, portato avanti insieme ai comitati e alle associazioni del territorio e coordinato dall’Università di Genova. Cancellare con un colpo di spugna questo lavoro significa tradire la fiducia e l’impegno di un’intera comunità alla quale la decisione di non è neppure stata comunicata”.

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