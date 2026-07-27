Welfare, inaugurato a Bolzaneto il nuovo alloggio di coabitazione per persone anziane

Genova. È stato inaugurato oggi a Bolzaneto, in via San Biagio 3, il secondo dei due alloggi di coabitazione per persone anziane realizzati nell’ambito del progetto “COLIVINGenova: un progetto socio-sanitario di comunità”. Il primo appartamento si trova nella zona di Molassana.
All’inaugurazione hanno partecipato l’assessora al Welfare, Cristina Lodi, l’assessore al Patrimonio, Davide Patrone, il presidente del Municipio V, Michele Versace, la referente per le coprogettazioni con il Terzo Settore di Regione Liguria, Manuela Facco e Marzia Sica di Fondazione Compagnia San Paolo.