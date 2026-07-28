Aeroporto, incontro tra Paroli e sindacati: “Obiettivo trovare un partner per un progetto di sviluppo”

Genova. Si è svolto oggi l’incontro tra il presidente dell’Aeroporto di Genova, Matteo Paroli, e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, richiesto dalle stesse sigle e accolto dalla società.

Nel corso dell’incontro il presidente ha illustrato le prospettive di sviluppo dell’Aeroporto di Genova e il percorso avviato dai soci pubblici – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (60%) e Camera di Commercio di Genova (40%) – per individuare un partner industriale in grado di accompagnare il rilancio dello scalo.

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