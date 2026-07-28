Artisti di strada in sit-in sulla scala di Tursi, contro il regolamento ma non solo: “Le piazze sono di tutti”

Genova. Seduti in silenzio, ognuno con un cartello in mano, sullo scalone centrale dell’atrio di palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. È il primo di una serie di sit-in organizzati da oggi per ogni martedì da alcuni artisti di strada attivi in città.
“Una protesta nata attorno alla definizione del nuovo regolamento degli artisti di strada ma che va anche oltre – spiega Lucy Capone, una delle artiste presenti – quello che vogliamo far presente è l’importanza del ruolo sociale e culturale dell’arte di strada”.