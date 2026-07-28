Biodigestore Saliceti, i comitati ai sindaci: “Rivalutare rischio incendi e rendere pubblici dati su campioni atmosferici rilevati sabato”

“Ci rivolgiamo a voi in quanto autorità sanitarie e presidio sul territorio della salute e della sicurezza degli abitanti. Abbiamo letto la vostra nota volta a tranquillizzare la popolazione sulle conseguenze dell’incendio al biodigestore di Saliceti. Comprendiamo la preoccupazione di non creare allarmismi, ma c’è un modo per renderci tutti tranquilli: adottare la massima trasparenza”: si apre così una lettera inviata dai comitati Sarzana, che botta! e No biodigestore Saliceti ai sindaci Paola Sisti (Santo Stefano Magra), Massimo Bertoni (Vezzano Ligure) e Paolo Adorni (Bolano) a seguito dell’incendio avvenuto sabato scorso all’interno del cantiere per la costruzione del biodigestore di Saliceti. “Sia in sede d’inchiesta pubblica di Via, sia in occasione della Conferenza dei servizi per l’approvazione del Paur avevamo evidenziato il rischio incendi dei due impianti che a Saliceti sorgono contigui: il Tmb e il biodigestore. Le scorse estati si erano verificati due principi d’incendio al Tmb, dove vengono trattati e stoccati rifiuti indifferenziati, usati come combustibile nei termovalorizzatori. L’incendio di sabato mattina deve suonare come un severo allarme e porre la domanda se non sia stato sottovalutato il rischio incendi nel corso dell’iter autorizzativo – prosegue la lettera di Sarzana, che botta! e No biodigestore Saliceti -. Non lo diciamo oggi: in sede di Inchiesta Pubblica nel 2019 avevamo richiamato le ricerche di università europee sui rischi di incendi e di esplosioni in questa tipologia di impianti. Inoltre, segnalavamo la mancanza di analisi degli effetti cumulativi che prendano in considerazione la presenza di depositi di carburanti in prossimità. Successivamente, nel febbraio 2021, avevamo segnalato al ministero degli Interni Direzione centrale dei Vigili del fuoco, alla Direzione provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia, alla Prefettura, la mancata applicazione del DLgs 18 ott 2019, che impone la valutazione dell’impatto di un eventuale incendio ‘sull’ambiente esterno’ dove insistono un Tmb con cumuli di carburante solido secondario e un distributore di carburante con serbatoio da 100.000 litri. La Direzione dei Vigili del Fuoco, avendo ricevuto la richiesta di valutazione del progetto nell’aprile del 2019, sei mesi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, aveva espresso parere favorevole sulla documentazione ricevuta. Il progetto, autorizzato nel 2022, ha subito diverse varianti, tra le quali – a nostro avviso – alcune sostanziali che richiederebbero la revisione della valutazione dei rischi incendio presentata nel 2019″.

Quindi i due gruppi rivolgono ai primi cittadini Sisti, Bertoni e Adorni una serie di richieste. “Chiediamo ai sindaci che pretendano – per ragioni di sanità e sicurezza pubblica – di rivalutare il rischio incendi alla luce di quanto accaduto. Inoltre, chiediamo che i cittadini vengano tranquillizzati con la massima trasparenza sulle caratteristiche tecniche del progetto, sulle misure di sicurezza e di prevenzione previste. In particolare chiediamo che siano resi pubblici i seguenti elementi: i dati sui campioni atmosferici rilevati in loco da Arpal sabato 25 luglio; con quali strumenti i dati sono stati raccolti, dal momento che non ci risulta siano ancora state installate le centraline di rilevamento della qualità dell’aria nella zona, come prescritto dal Paur prima che l’impianto entri in funzione”. Ai primi cittadini viene poi chiesto “di prevedere la realizzazione di una rete di centraline per il rilevamento della qualità dell’aria, al fine aumentare i controlli come stanno facendo altri diversi comuni italiani”.

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