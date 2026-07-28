Black out in città, Cimino: “Il Comune interviene quando viene informato, ma la rete elettrica è competenza del gestore”

Le interruzioni di energia elettrica che hanno interessato alcune zone del centro città nelle scorse settimane sono state al centro di un’interpellanza presentata in consiglio comunale dal consigliere del Partito democratico Marco Raffaelli. A rispondere è stato l’assessore Pietro Antonio Cimino, che ha spiegato come gli interventi sulla rete siano di competenza esclusiva del gestore e che il Comune possa intervenire solo quando viene preventivamente informato o quando emergono criticità segnalate dal territorio.

Raffaelli ha portato all’attenzione dell’aula le segnalazioni ricevute da residenti e attività commerciali della zona compresa tra piazza Cavour, via dei Nobili e via Fratelli Rosselli, interessata da diverse sospensioni del servizio, sia programmate sia improvvise. “Ho raccolto gli avvisi che erano stati affissi nelle scorse settimane – ha spiegato il consigliere – con interruzioni programmate il 14 maggio, il 21 maggio e il 19 giugno, alcune delle quali della durata di intere giornate o mezze giornate”. A queste, secondo quanto riferito, si sarebbero aggiunti altri black out non annunciati, tra cui quello del 27 giugno, durati anche diverse ore.

Il problema, ha sottolineato Raffaelli, ha avuto un impatto particolare sulle attività di ristorazione e somministrazione, per le quali la continuità dell’energia elettrica è fondamentale per la conservazione degli alimenti e per lo svolgimento del lavoro. “Mi hanno raccontato di chiusure forzate, perdita di fatturato e difficoltà organizzative per prodotti che sono andati a male”, ha detto il consigliere, chiedendo all’amministrazione un ruolo attivo nei confronti di Enel Distribuzione per migliorare la comunicazione e ridurre i disagi.

L’interpellanza chiedeva se il Comune fosse stato informato preventivamente delle interruzioni, quali fossero le motivazioni tecniche alla base degli stop e se fosse previsto un confronto con il gestore per individuare modalità operative capaci di limitare gli effetti sui cittadini e sulle imprese. Raffaelli ha ricordato anche un ulteriore episodio recente, con un’interruzione che la scorsa settimana ha coinvolto un’area compresa tra piazza Europa e piazza Chiodo, con oltre 1.500 utenze interessate.

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