Borse di studio universitarie erogate da Regione, ancora pochi giorni per fare domanda

Mancano pochi giorni alla scadenza per presentare la domanda di borsa di studio universitaria per l’anno accademico 2026/2027, erogata da Regione Liguria. Gli studenti iscritti all’Università di Genova e alle istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) sul territorio ligure hanno tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 31 luglio per inoltrare la richiesta esclusivamente online sul sito di Aliseo.

“L’accesso allo studio universitario deve essere garantito a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche – dichiara il vicepresidente regionale con delega all’Università Simona Ferro –. Per questo motivo Regione Liguria rinnova il pieno impegno a sostenere gli studenti meritevoli che si trovano in difficoltà economica, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Nell’ultimo anno accademico sono state assegnate circa 4.900 borse di studio: si tratta di un contributo economico e in servizi fondamentale per tante ragazze e ragazzi per raggiungere il titolo accademico”.

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