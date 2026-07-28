Centro storico, pattuglione della polizia: identificate 46 persone tra Caricamento, Maddalena e Sottoripa

Genova. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Genova ha effettuato un servizio di controllo del territorio nel cuore dei vicoli genovesi con particolare attenzione alle aree ritenute più critiche, tra cui via della Maddalena, piazza Caricamento, via di Sottoripa e vicoli limitrofi.

L’attività è stata coordinata da un funzionario della Questura e ha visto l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, del team cinofilo antidroga, di operatori del Commissariato Centro, di personale della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano. Obiettivo dell’operazione è stato il contrasto ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, all’immigrazione clandestina e alle aggregazioni giovanili a rischio.

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