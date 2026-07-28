Emergenza sanitaria in Valbormida, arriva l’ok dalla Regione: auto infermieristica India H24

Valbormida. “La provincia di Savona avrà un turno aggiuntivo di 12 ore al giorno dell’auto-infermieristica India. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mia proposta di estendere il servizio, stanziando le risorse necessarie per sostenerlo. È un provvedimento indispensabile per migliorare l’attività territoriale di emergenza e urgenza. Questo deve essere solo un primo passo per rendere più efficiente i soccorsi e sostenere l’impegno di medici, infermieri, autisti, volontari e associazioni che sono quotidianamente al servizio dei cittadini in difficoltà”.

Lo dice Jan Casella, Consigliere Regionale AVS in Liguria, vicepresidente della Terza Commissione Regionale “Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro” –

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