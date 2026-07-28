Fezzanese, la serie D riparte dal Ferdeghini: Ponte confermato, l’ex aquilotto Rollandi preparatore dei portieri

La Fezzanese torna sul palcoscenico nazionale e lo fa con una certezza: la continuità. Dopo la straordinaria cavalcata che ha riportato i verdi in serie D, il club di Fezzano si prepara alla stagione 2026/2027 confermando alla guida tecnica Giulio Ponte, l’uomo della promozione, e costruendo uno staff rinnovato per affrontare una categoria prestigiosa e impegnativa. Il salto in Serie D è arrivato al termine di un percorso da incorniciare: dopo la stagione regolare nel campionato di Eccellenza ligure, Bruccini e compagni hanno dominato i playoff regionali, superando poi anche la fase nazionale con una serie di sfide ad alto coefficiente di difficoltà, fino alla finale vinta contro il Lascaris che ha sancito il ritorno nel massimo campionato dilettantistico.

Una promozione che ha il volto di mister Giulio Ponte, confermato per il quarto anno consecutivo in maglia verde. Arrivato alla Fezzanese alla guida della Juniores Nazionale, il tecnico ha saputo costruire un percorso di crescita culminato con la promozione della prima squadra. Ora l’obiettivo è quello di misurarsi con la Serie D, mantenendo lo spirito e l’identità che hanno accompagnato la squadra fino allo storico traguardo. La nuova stagione avrà anche una casa speciale. La Fezzanese disputerà infatti le proprie partite casalinghe al centro sportivo “Ferdeghini”, l’impianto di Melara che rappresenta il quartier generale del settore giovanile dello Spezia Calcio. Una scelta che lega ancora di più il club verde al territorio spezzino e a una struttura simbolo della crescita dei giovani calciatori aquilotti.

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