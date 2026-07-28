Gianni Riotta a Monterosso: il giornalista racconta il suo thriller tra geopolitica e intelligenza artificiale

Prosegue la rassegna Cinque Terre: un mare di libri. Giovedì 30 luglio, alle 21.30, al Molo dei Pescatori di Monterosso, il giornalista e scrittore Gianni Riotta presenterà il suo ultimo romanzo Generose anime di eroi (Mondadori), dialogando con Filippo Paganini. Storico inviato internazionale ed ex direttore del Tg1 e del Sole 24 Ore, oggi Riotta dirige la Scuola di Giornalismo e il Data Lab della Luiss, è visiting professor alla Princeton University e autore del podcast “Riottoso”. Nel suo nuovo thriller intreccia geopolitica, guerra dell’informazione e intelligenza artificiale, raccontando un mondo in cui organizzazioni segrete, hacker e fake news minacciano gli equilibri internazionali, offrendo lo spunto per riflettere sulle grandi sfide del nostro tempo.

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