Il consiglio regionale approva la manovra da 241 milioni. Bucci: “Aggiunte risorse”. L’opposizione: “Tappati solo i buchi”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto generale della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2025 e l’assestamento al bilancio 2026-2028, una manovra che vale complessivamente 241 milioni di euro e che la giunta Bucci ha cambiato in corsa per adeguarsi alle osservazioni della Corte dei conti. Via libera al cosiddetto ddl Omnibus con novità soprattutto in materia di urbanistica (norme più semplici per realizzare alberghi nei centri storici e per gli interventi nei Comuni sprovvisti di Puc) e al Documento di economia e finanza regionale con le previsioni per l’economia che vedono una crescita del Pil dello 0,8% nel 2026 considerando lo scenario migliore a livello internazionale.

Nel rendiconto 2025 sono state accertate entrate per complessivi 6 miliardi e 335 milioni di euro e registrati impegni di spesa per complessivi 6 miliardi e 232 milioni di euro. Il totale delle riscossioni è stato di 6 miliardi e 57 milioni di euro e quello dei pagamenti di 6 miliardi e 72 milioni di euro, con un fondo di cassa al 31 dicembre 2025 pari a 355 milioni di euro. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 è positivo e ammonta a 866 milioni di euro. Al netto degli accantonamenti e dei vincoli di legge, la parte disponibile del risultato di amministrazione registra un saldo positivo di 9 milioni di euro, in miglioramento rispetto al corrispondente dato del 31 dicembre 2024.

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