In attesa della prima mostra di minerali, inaugura un agosto ricco di appuntamenti al Museo di Pontebosio

Sarà un mese di agosto all’insegna della scoperta, della divulgazione e della convivialità. Il Museo dei Minerali di Pontebosio propone un calendario di eventi che unisce mineralogia, storia, astronomia, letteratura e tradizioni locali, offrendo occasioni di incontro per appassionati e curiosi di tutte le età. Ogni appuntamento sarà approfondito nei giorni precedenti, ma ecco il programma completo.

Si parte venerdì 7 agosto alle 18 con Mario Lazzerini Denchi, che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta del Vietnam e dei suoi straordinari minerali. Al termine della conferenza, alle 20.00, sarà possibile partecipare a una degustazione di vini con apericena presso Il Poderetto. Il 10 agosto, alle 18:30, il castello di Pontebosio ospiterà la presentazione del libro “Paesi di Lunigiana” di Paolo Bissoli. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Riccardo Bocca, in un incontro dedicato alla storia e all’identità del territorio lunigianese. Seguirà un’apericena al castello su prenotazione. Lunedì 17 agosto, alle 18:30, lo sguardo si sposta verso l’alto con l’iniziativa inserita nel progetto “Dalle stelle alla Terra”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Astrofili IRAS. L’incontro, dal titolo “Siamo fatti di polvere di stelle”, accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso tra astronomia e geologia, mettendo in luce il legame profondo tra l’universo e il nostro pianeta.

Gran finale domenica 30 agosto con l’attesissima prima Mostra Mercato dei Minerali, in programma dalle 9:30 alle 20. Sarà una giornata ricca di appuntamenti, con una ventina di espositori provenienti da diverse realtà e la presenza di professionisti del settore, tra cui una gemmologa, un’intagliatrice di pietre e una naturopata. Nel pomeriggio non mancheranno attività dedicate ai più piccoli, mentre alle 18:30 è prevista una conferenza dedicata alla storia della geotermia.

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