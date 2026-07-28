Marola, la barriera entra in funzione subito. Disatteso il rinvio all’autunno approvato dal consiglio comunale

La barriera antintrusione della Darsena Duca degli Abruzzi entra in funzione in piena estate, nonostante il consiglio comunale avesse indicato tutt’altra strada. È questo il punto che riaccende la protesta a Marola dopo la comunicazione inviata dall’assessore Pietro Antonio Cimino all’Associazione Porticciolo di San Vito, con cui viene trasmessa alla popolazione marolina la decisione del Comando interregionale marittimo Nord sull’avvio del nuovo sistema di controllo degli accessi alla base navale.

La nota informa che, conclusa la fase di collaudo, le barriere sono entrate in funzione dalle 22 di domenica 26 luglio. Contestualmente, la Marina militare ha disposto un ampliamento delle finestre orarie dedicate al transito delle imbarcazioni civili dirette e provenienti dal porticciolo di San Vito: dalle 8.30 alle 11.30, dalle 14 alle 16 e dalle 18.30 alle 20.30. Confermata inoltre la possibilità per la borgata di Marola di partecipare regolarmente alle competizioni remiere del Palio del Golfo.

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