Non fa avere sue notizie per giorni: cinquantenne trovato privo di vita in casa

Tragedia a Sarzana dove un uomo di 51 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Lucri. I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, non erano ancora le 15, quando sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, Delta 2 del 118 e la Pubblica assistenza di Romito Magra. A far scattare l’allarme è stato il prolungato silenzio dell’uomo, che non faceva avere notizie di sé da qualche giorno. Una volta aperta la porta dell’appartamento è stata fatta la triste scoperta, il 51enne sarebbe morto per cause naturali nei giorni precedenti al ritrovamento ma sarà la Polizia di Stato a procedere con tutti gli accertamenti del caso.

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