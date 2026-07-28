Ok a ulteriore stanziamento per recupero immobili confiscati, Avs: “Si proceda subito con il bando”

Nella seduta odierna il Consiglio regionale ha approvato un emendamento di spesa di 100mila euro, sostenuto da Alleanza Verdi e Sinistra, da aggiungere ai 600mila euro già stanziati dalla giunta ligure per sostenere l’applicazione della legge sul recupero a uso pubblico degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. “Dopo lo straordinario impulso conferito nella consiliatura precedente alla necessità e alla possibilità di riutilizzo e ristrutturazione dei beni confiscati alla mafia in Liguria e dopo più di un anno di incertezze e di inerzia sul tema, l’aggiunta di un ulteriore stanziamento dimostra che la questione è molto urgente e riguarda tutta la regione. La legge regionale fornisce strumenti adeguati perché la Regione Liguria proceda sia nell’assegnazione sia nella ristrutturazione dei beni in modo celere e proficuo”, dichiarano in una nota Roberto Centi, estensore della legge ed ex presidente della commissione regionale Antimafia, Selena Candia, capogruppo regionale di Avs, e Jan Casella, consigliere regionale Avs componente della commissione regionale Antimafia.

“Lo stanziamento complessivo di 700 mila euro, dopo la pausa inspiegabile del 2025, fa ben sperare: sia per i beni del centro storico di Genova, in cui c’è ancora molto da fare perché i fondi del 2024 andarono al sequestro Berneschi di Via Vico e nel 2025 non arrivò nulla – concludono Centi, Candia e Casella -, sia per la miriade di beni, alcuni già ora in fase di ristrutturazione, che sono disseminati da ponente a levante e che rappresentano, se ristrutturati e riconsegnati alla collettività, uno schiaffo economico e simbolico al crimine organizzato, di cui ancora troppo poco si parla e che è invece ramificato e diffuso in tutta la regione. Si proceda dunque subito col bando, senza indugi: c’è la legge, ci sono i denari, ci sono soprattutto le attese e le opere da completare sul territorio”.

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