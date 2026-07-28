Piste ciclabili, Frau: “Che fine ha fatto il Bici plan del 2019?”. E Casati annuncia un progetto da un milione di euro

Lo stato delle piste ciclabili della Spezia torna al centro del dibattito in consiglio comunale. A sollevare la questione è stato il consigliere del Partito democratico Andrea Frau, che con un’interpellanza ha chiesto all’amministrazione chiarimenti sulle condizioni della rete esistente, sulla mancata attuazione del Bici plan del 2019 e sugli interventi previsti per ripristinare sicurezza e funzionalità dei percorsi dedicati alle biciclette.

Frau ha ricordato come già alcuni anni fa fosse stata presentata una precedente interpellanza sul tema, alla quale l’amministrazione aveva risposto indicando la mobilità ciclabile come una priorità. “Purtroppo questa assicurazione non ha avuto un’efficacia oggettiva”, ha spiegato il consigliere, sottolineando come, al di là del mancato completamento del piano del 2019, sia necessario valutare lo stato attuale delle piste presenti in città.

Nel mirino sono finite in particolare le due direttrici che attraversano il centro storico, via Veneto e viale Italia. “Via Veneto lato mare ha un tracciato completamente dissestato, molto pericoloso, e in lunghi tratti non esiste più la segnaletica orizzontale”, ha detto Frau, evidenziando anche il problema della mancanza di riconoscibilità del percorso da parte dei pedoni, che spesso finiscono per invadere la pista ciclabile inconsapevolmente. Il consigliere ha inoltre segnalato la quasi totale assenza della segnaletica verticale e la situazione di rischio nelle intersezioni di via Italia, dove, secondo quanto riferito, mancherebbero adeguati strumenti per rallentare la velocità dei veicoli.

Da qui le domande rivolte all’amministrazione: perché non sia stato portato avanti il piano della ciclovia del 2019, se siano previsti interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, il ripristino dei sedimi e l’installazione di dissuasori nelle zone considerate più critiche.

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