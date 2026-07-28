Puc, l’assessore Scajola: “No a lezioni di urbanistica, la nostra amministrazione è al fianco dei Comuni”

Liguria. Con 13 voti a favore (minoranza) e 18 contrari è stato respinto l’ordine del giorno 424, primo firmatario Selena Candia (Avs), sottoscritto dai gruppi di minoranza, che impegnava la Giunta a valutare, in materia di assetto del territorio e rigenerazione urbana, la possibilità di rafforzare il supporto tecnico regionale ai comuni per la redazione dei PUC e degli strumenti di pianificazione alternativi; a valutare, nell’ambito delle risorse umane strumentali già disponibili, forme di assistenza tecnica agli uffici comunali, anche tramite gli uffici regionali competenti, per l’elaborazione dei propri strumenti urbanistici, con priorità per i comuni di piccole dimensioni.

“L’azione della Regione Liguria è improntata sulla collaborazione istituzionale con i Comuni, di tutte le dimensioni, e quindi sul supporto, piuttosto che sulla sanzione. Non accettiamo lezioni di urbanistica, considerato anche che siamo un’amministrazione riconosciuta a livello nazionale proprio per la rigenerazione urbana, per il basso consumo di suolo, ma anche per il costante sostegno ai Comuni e per la semplificazione delle norme”. Si esprime così l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola in risposta all’opposizione dopo il respingimento dell’emendamento relativo all’adozione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC).

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