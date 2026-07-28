Recco: è mancato Franco “Franchino” Ferreccio, cordoglio in città

E’ morto Franco “Franchino” Ferreccio. Aveva 76 anni. Persona molto conosciuta e stimata a Recco dove la notizia del decesso ha suscitato grande cordoglio.

Lo piangono la moglie Etta i figli Andrea e Alessio con le rispettive famiglie, il fratello Carlo, le sorelle Maria e Anna ed i parenti tutti. Per anni ha lavorato nel settore delle telefonia. Era attivo nel gruppo il Gabbiano Vab della Protezione civile, volontario alla sagra delle focaccette di Megli e sempre disponibile in ogni iniziativa a carattere sociale.

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