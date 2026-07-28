Riparte il corso di fotografia organizzato da ChiaroScuro LAB e Arci Solaro

Riparte il corso di fotografia organizzato in collaborazione tra ChiaroScuro LAB e il circolo Arci di Solaro di Lerici. Tenuto da Paolo Zavanella, fotografo professionista con oltre trent’anni di esperienza, il corso si svolgerà presso la sede del circolo in orario serale (21.00-23.00). In programma un percorso completo composto da sei lezioni teoriche e due uscite pratiche, pensato per chi desidera avvicinarsi alla fotografia o consolidare le proprie basi. Durante il corso, al via il 6 agosto, verranno affrontati tutti gli aspetti fondamentali della fotografia, dalla tecnica alla composizione, all’esercizio pratico sul campo, in modo che i partecipanti possano acquisire un metodo e sviluppare uno sguardo più consapevole.

Ma il percorso non si concluderà con l’ultima lezione: ipartecipanti avranno accesso a contenuti esclusivi, potranno confrontarsi all’interno di un gruppo Facebook dedicato e continuare a ricevere supporto attraverso una chat WhatsApp anche dopo la fine del corso.

Entrare a far parte di ChiaroScuro LAB significa inoltre poter partecipare a workshop, uscite fotografiche, visite a mostre, incontri e a tutte le iniziative organizzate dall’associazione durante l’anno. Tra le collaborazioni più recenti, ChiaroScuro LAB ha contribuito all’organizzazione del concorso fotografico “Attimi Quotidiani”, svoltosi a San Terenzo, con oltre 300 immagini candidate.

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