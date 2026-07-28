Sanità, accordo per l’integrazione dell’Evangelico di Castelletto: il percorso parte nel 2027

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, il direttore del Dipartimento Salute Paolo Bordon e i vertici dell’Ospedale Evangelico Internazionale di Castelletto si sono incontrati martedì per definire il percorso di integrazione dal primo gennaio 2027 tra i servizi dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana (AOM) e quelli dell’Evangelico.

Nel corso della riunione è stato condiviso il percorso di integrazione tra i servizi dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana e quelli resi dall’ospedale Evangelico, oltre alla disponibilità dell’ospedale stesso a mettere a disposizione alcuni spazi della struttura di Castelletto, che saranno utilizzati dai professionisti di AOM per potenziare l’attività ambulatoriale e ampliare l’offerta di prestazioni ai cittadini, in un’ottica di maggiore integrazione della rete sanitaria genovese.

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