Savona, subito intensità da mister Sarpero: “Il livello è già buono. Meritiamo l’Eccellenza”

Savona. La preparazione del Savona è iniziata e l’intensità è già particolarmente alta. Una bella sessione di esordio con l’immancabile partitella finale. Al termine dei lavori ha parlato mister Carlo Sarpero. Un’intervista di inizio stagione tra la voglia di riscatto da una sconfitta in finale playoff rimasta ancora indigesta, lo spirito battagliero da abbinare alle qualità tecniche e la valutazione di qualche inserimento aggiuntivo (principalmente al centro della difesa). Il tutto aspettando la categoria, sulla quale Sarpero ha un pensiero forte e chiaro: “L’Eccellenza ce la siamo conquistata sul campo e non voglio pensare che ci venga tolta per un cavillo burocratico: la graduatoria parla chiaro”.

Mister, primo allenamento stagione, già particolarmente intenso, con la prima parte caratterizzata anche dal caldo e, alla fine, l’immancabile partitella. Che sensazioni hai a inizio stagione con questo gruppo?

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