Schiaffi, pugni, calci, sputi e minacce col coltello alla compagna incinta: chiesto il rinvio a giudizio per un 43enne

Savona. La Procura della Repubblica di Savona ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 43 anni, residente nel ponente savonese, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce ai danni dell’ex compagna e, in un episodio, anche della madre della donna.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, Laura De Dominicis, ha fissato l’udienza preliminare per il 26 novembre, quando verrà valutata la richiesta avanzata dal pubblico ministero Maddalena Sala.

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