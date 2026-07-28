Sori: tragico incidente sull’Aurelia, muore a 50 consigliere comunale

Drammatico e tragico incidente alle 17.10 lungo via 25 Aprile (via Aurelia) a Sori. E’ accaduto sul viadotto in direzione Genova. Il bus di linea è in sosta alla fermate e data l’ora si forma una coda. La dinamica è ancora incerta, ma sembra che un’auto non riesca a bloccarsi e speroni la due ruote sbalzando il motociclista dalla sella che finisce incastrato sotto un’auto. La morte sarebbe stata istantanea. Arriva il medico del 118 che non può fare altro che constatare il decesso; arrivano i vigili del fuoco di Rapallo, i militi della pubblica assistenza nerviese. Ai carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure non resta che ricostruire la dinamica, interrogare e ritirare la patente al conduttore del mezzo coinvolto. Se la dinamica fosse realmente quella ipotizzata, l’investitore dovrebbe rispondere anche di omicidio stradale. Moto e auto vengono in ogni caso sequestrate. Il traffico rimane bloccato al meno alle 20 in entrambe le direzioni per ore.

La vittima Antonio Sarcletti, aveva 50 anni, era nato e vissuto a Sori dove vive tutt’ora la madre; ultimamente abitava a Pieve dove rivestiva il ruolo di consigliere comunale. A Sori e a Pieve dove Antonio era conosciuto e stimato il dolore è palpabile. La vittima non era sposato e lavorava a Poste Italiane

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