Tari, il consiglio comunale vota l’aumento del 5,7%: si passa a cinque rate per le utenze non domestiche

Genova. Non quattro ma cinque rate (il 15 aprile, maggio, giugno, luglio e agosto) anziché le quattro preventivate per le utenze non domestiche (negozi, industrie, artigiani, uffici), l’estensione ai centri del riuso (oltre agli Ecovan e le isole ecologiche) degli sconti sulla Tari per chi conferisce i propri rifiuti e la conferma delle date di scadenza per il versamento del saldo a fine anno (il 16 dicembre per le famiglie e il 31 dicembre per le utenze non domestiche: sono le modifiche introdotte oggi alle proposte di delibera di giunta sul regolamento Tari del Comune di Genova e sulla determinazione delle nuove tariffe che introduce un aumento medio del 5,7%.

Sulla proposta contenuta nella prima delle due delibere sulla tassa sui rifiuti in discussione e definitiva approvazione durante la seduta di oggi del consiglio comunale, sono stati presentati due ordini del giorno e sette emendamenti. Tra questi la richiesta, avanzata dal centrodestra, che le rate fossero sei – e non quattro, o cinque – ma la segreteria generale, prima ancora della giunta, ha espresso parere tecnico contabile negativo per questioni specifiche legate al calcolo dei saldi stessi.

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