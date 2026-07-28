Tassa di soggiorno per i rifiuti a Rapallo, insorgono le categorie: “Scelta sbagliata e dannosa per il turismo”

Rapallo. “Usare le risorse del turismo per coprire la spesa dei rifiuti è una scorciatoia contabile che penalizza chi crea ricchezza per il territorio. Anche se la legge lo consente, resta una scelta politica miope e dannosa”. È netta la posizione di Confcommercio Ascom Rapallo e Federalberghi Liguria riguardo alla delibera che il Consiglio Comunale di Rapallo si appresta a votare, che prevede l’utilizzo dei proventi dell’imposta di soggiorno per finanziare il costo del servizio di gestione rifiuti.

“Se è vero che le ultime novità normative (Legge di Bilancio 2024) attribuiscono agli Enti Locali la facoltà di destinare quota del gettito alla copertura dei costi del servizio rifiuti, le associazioni di categoria ricordano che si tratta di una scelta discrezionale del Comune, non di un obbligo. I soldi versati dai turisti non devono diventare un bancomat per far quadrare i conti dei servizi di nettezza urbana”, dichiara Gianni Errico, Presidente di Confcommercio Ascom Rapallo. “L’imposta di soggiorno nasce per migliorare l’offerta turistica, la promozione, il decoro e gli eventi. Destinare queste somme alla TARI significa depauperare le risorse destinate a rendere Rapallo competitiva e attrattiva. Le nostre imprese raccolgono questa tassa per conto del Comune con impegno quotidiano: pretendiamo che questi fondi tornino al settore under form di valore aggiunto, non usati per coprire spese correnti”.

» leggi tutto su www.genova24.it