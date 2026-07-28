Televisione: la genovese Raffaella Griggi condurrà Chi l’ha visto”

Sarà la giornalista genovese Raffaella Griggi a condurre da settembre la popolare trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. Per sostituire la Sciarelli si erano fatti nomi di noti giornalisti televisivi. La scelta è caduta su una bravissima giornalista già inviata di Uno Mattina (Rai1) e “Chi l’ha visto?”(Rai3) dove, grazie all’approccio sempre rispettoso verso gli intervistati, aveva ottenuto numerosi scoop. Certamente un’ottima scelta che premia la professionalità. L’esordio giornalistico di Griggi a la Repubblica edizione genovese; poi il passaggio a emittenti locali prima di spiccare il meritato volo alle televisioni nazionali. Griggi è anche una profonda conoscitrice della nostra Riviera

Nella foto la giornalista a Paraggi per Uno Mattina

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