Turismo, in Liguria è “estate tutto l’anno”: presenze in crescita dell’8,8% da gennaio a maggio

Genova. Il turismo in Liguria non è più solo un fenomeno estivo. Oppure, letta da un’altra angolazione, è “estate tutto l’anno”, come recita lo slogan scelto dalla Regione. A certificare una tendenza ormai consolidata sono i dati raccolti dall’Osservatorio regionale nel periodo da gennaio a maggio 2026. Nonostante un calendario meno favorevole rispetto all’anno precedente, con meno ponti festivi e lunghi periodi di vacanza, gli arrivi sono cresciuti dell’8,09% (2.172.841, ben 162.566 in più) e le presenze dell’8,85% (5.998.044, con un incremento di 487.812 unità).

A rivendicare i risultati è il presidente Marco Bucci: “Vuol dire che abbiamo veramente destagionalizzato il turismo, cioè Genova e la Liguria rispondono molto bene alle esigenze dei turisti su tutto l’anno. È la dimostrazione che, quando si fa un certo tipo di lavoro, poi ci sono i risultati. E i risultati ottenuti ci fanno pensare che dobbiamo spingere ancora di più sull’acceleratore, perché 6 milioni di turisti in cinque mesi dell’anno significano una ricaduta economica e occupazionale di alto livello. Avanti così”.

» leggi tutto su www.genova24.it