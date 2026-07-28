Violenza sui bus, la mappa delle linee e zone a rischio. Amt lancia una campagna anti aggressioni

Genova. Il capolinea di Brignole, l’area della Darsena e del Porto Antico, la zona della movida estiva nel Levante servita dalle linee 606 e 607, la stazione Principe e Sampierdarena. Sono queste le zone più critiche per la sicurezza sui bus secondo la mappatura che il direttore generale di Amt Nicola Pascale ha consegnato al Comune e alle forze dell’ordine. E oggi, nella seconda puntata del tavolo coi sindacati, la polizia locale e gli assessori Robotti e Viscogliosi, l’azienda ha annunciato che sta preparando una nuova campagna di comunicazione sulle conseguenze delle aggressioni al personale viaggiante.

Sotto osservazione, di conseguenza, praticamente tutte le linee attive in orario serale che gravitano sui principali hub della rete: 1, 9, 13, 603, 604, 606, 607, 617, 618, 634, 640, 641, 649, 656, 660, 663, 680, 683, 685, 686, 687. L’azienda ha consegnato anche una vera e propria mappa delle aggressioni al personale e dei “problemi ai danni dei passeggeri”. La grafica mostra una particolare concentrazione nei dintorni di Brignole, nella zona tra Darsena e Principe e pressoché tutta la fascia costiera del Ponente.

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