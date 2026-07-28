Zoagli: 14enne ubriaca. Val d’Aveto: soccorso con l’elicottero

Tantissimi interventi nella notte del 118 nel Levante per problemi sanitari (anche in codice rosso per crisi respiratorie, urologiche e cardiologiche), traumi per cadute o incidenti.

A Zoagli in via Garibaldi alle 00.26, i militi della Croce Rossa di Chiavari sono intervenuti per soccorre una ragazzina di 14 anni affetta da intossicazione etilica. La minorenne è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Del caso si occuperanno le forze dell’ordine per capire chi ha fornito l’alcol alla minorenne.

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