A Levanto “L’amore quello vero”, musica e spiritualità nel segno di San Francesco

Musica, fede e spiritualità si incontrano a Levanto con lo spettacolo “L’amore quello vero”, in programma domenica 2 agosto alle 21 sul piazzale della chiesa della Santissima Annunziata, l’ex convento dei Frati Minori. L’evento rientra nelle celebrazioni del Perdono di Assisi e nel calendario delle iniziative dedicate all’ottavo centenario dalla morte di San Francesco. L’ingresso sarà libero (per informazioni è possibile contattare il numero 3446481580).

La serata è organizzata dall’associazione Mt5,13 – Artisti Cristiani Liguria, con il patrocinio del Comune di Levanto e la collaborazione del Club Unesco locale e della Provincia di Sant’Antonio dei Frati Minori. Il programma proporrà un repertorio dedicato alla musica cristiana contemporanea, con particolare attenzione alle lodi francescane. Sul palco saranno protagonisti il Coro Amici di San Francesco di Levanto, Antonella Barletta, Damiano Cargiolli, Tonino De Sorbo, Chiara Gallese e Aledi Morelli. Ad accompagnare gli artisti ci saranno Gian Luca Belloglio alle chitarre, Alberto Devoto al basso elettrico, Emanuele Schiaffino alle tastiere e Cristiano Bussani alla batteria. Ospite speciale della serata sarà il pianista genovese maestro Domenico Greco. A condurre e dirigere lo spettacolo sarà Piergiorgio Bussani con il gruppo Mt5, 13, uno tra i più prestigiosi e prolifici della CCM (Contemprary Christian Music) nazionale, con all’attivo 876 concerti e spettacoli, due album e 15000 CD venduti, special televisivi e radiofonici, tra i quali su Rai International con 80 milioni di ascolti/visioni in tutto il mondo. All’apice del successo la partecipazione a “Dal Concilio al Giubileo, la canzone di Di”(Teatro Ariston di Sanremo 1999), “Jubilmusic” (Teatro Ariston Sanremo 2000), “GMG2000” Tor Vergata Roma e, da non dimenticare, “G-CUBE” PapaBenedetto a Genova 2008.

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