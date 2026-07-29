A Tellaro torna “Libi ‘n Selàa”: venerdì sera il concerto del Trio Le Donne

Venerdì 31 luglio nuovo appuntamento con la rassegna estiva “Libi ‘n Selàa”. Alle 21.30, nella piazzetta dell’ex Oratorio di Tellaro, andrà in scena il concerto del Trio Le Donne, formato da Michela La Fauci all’arpa, Antonietta La Donna al violino ed Elisa La Donna al violoncello. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso attraverso alcune delle più celebri pagine della canzone italiana. Il programma spazierà da Mille lire al mese ad Arrivederci Roma, passando per Marameo perché sei morto, Nel blu dipinto di blu, Malafemmena e altri brani che hanno segnato la tradizione musicale del Paese, in una serata all’insegna della leggerezza e della convivialità. La rassegna “Libi ‘n Selàa” è organizzata dal Mutuo Soccorso di Tellaro Aps con il contributo del Comune di Lerici.