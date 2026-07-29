A10, ambulanza scoppia una gomma durante il trasporto di un paziente: incidente all’altezza di Vezzi Portio

Vezzi Portio. Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, dove un’ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre stava trasportando un paziente. L’episodio si è verificato all’altezza di Vezzi Portio, al chilometro 54+700, in direzione Ventimiglia.

Secondo le prime informazioni, il mezzo di soccorso stava percorrendo l’autostrada quando un pneumatico sarebbe improvvisamente scoppiato. Il cedimento della gomma avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo, che è quindi rimasto coinvolto nell’incidente.

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