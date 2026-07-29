Altraonda Festival: Genova si sveglia con Cosmo, tanto pubblico per la maratona musicale già dalle 7

Genova. Una maratona musicale dalle 7 a notte fonda. È iniziata questa mattina la giornata conclusiva dell’Altraonda Festival al Porto Antico con tanto pubblico già dalla prima esibizione. Il nome di richiamo c’è: Cosmo, classe ’82, pseudonimo di Marco Jacopo Bianchi, piemontese, diventato icona della scena elettronica italiana, ha pubblicato di recente La Fonte, nuovo album, i cui brani fanno parte del concerto di questa matinée che è iniziata con un sound da risveglio muscolare: atmosfere dilatate, momenti di energia per poi passare a una nuova veste per i brani del suo repertorio.

Cosmo si esibisce sino alle 11 all’Arena del Mare.

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