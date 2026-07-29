Autorità portuale, approvato il piano organico: nel 2028 previsti 150 lavoratori in più

Genova. Il comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, riunito oggi a Palazzo San Giorgio, ha adottato il piano organico del porto 2026-2028 e approvato una serie di provvedimenti riguardanti l’organizzazione del lavoro portuale, la gestione del demanio marittimo, lo sviluppo delle infrastrutture e il regolare svolgimento delle principali attività operative negli scali di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure.

Tra i provvedimenti di maggiore rilievo figura l’adozione del piano organico del porto 2026-2028, il primo predisposto dall’insediamento dei nuovi vertici dell’Autorità di Sistema Portuale. Si tratta del documento strategico che definisce il quadro di riferimento per la valutazione e la gestione delle prospettive del lavoro portuale nel prossimo triennio.

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