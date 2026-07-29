Beppe Grillo contro il Movimento 5 Stelle: “Ha perso la sua identità, non ha risposto alle domande fuori dai Palazzi”

Genova. Beppe Grillo torna a parlare del Movimento 5 Stelle nel giorno in cui si tiene a Roma la prima udienza per la causa civile per la titolarità del nome e del simbolo del Movimento contro Giuseppe Conte.

Sul suo blog Grillo attacca: “Il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua ‘diversità’. Osservare la trasformazione antropologica dei suoi protagonisti serve a poco, è il solito film, il nuovo che diventa vecchio, i rivoluzionari che scoprono i palazzi e le intenzioni che lastricano la strada per l’inferno, con tanto di pedaggio. Eppure, qualcosa deve essere ricordato, il MoVimento era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo… Era la delusione verso un modello occidentale fondato sulla democrazia e sui diritti, ma sempre più dominato dal capitalismo”.

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