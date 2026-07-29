Blackout a Riomaggiore, venerdì nuova interruzione. Il Comune: “La nuova cabina deve partire”

Una nuova interruzione programmata dell’energia elettrica interesserà Riomaggiore venerdì 31 luglio, dalle 8 alle 9, per consentire a E-Distribuzione di completare i collegamenti e mettere in esercizio le due nuove linee in uscita dalla cabina di trasformazione realizzata in località Banchi. L’intervento si è reso necessario dopo che, durante le operazioni effettuate nella notte tra venerdì e sabato scorsi, i tecnici non sono riusciti a portare a termine tutte le attività previste. La nuova cabina è destinata ad alleggerire il carico dell’impianto situato presso la stazione ferroviaria, il cui sovraccarico ha provocato negli ultimi mesi ripetuti blackout, con particolare incidenza su una parte dell’abitato. Interruzioni che hanno creato disagi ai residenti, alle attività economiche e ai servizi del paese, in un periodo caratterizzato anche da una forte presenza turistica. Secondo la pianificazione condivisa con E-Distribuzione, l’entrata in esercizio della nuova infrastruttura avrebbe dovuto avvenire entro il mese di maggio, ma il ritardo accumulato ha prolungato una situazione di vulnerabilità della rete. “Siamo di fronte a un intervento progettato da anni e pianificato proprio per risolvere una criticità nota”, dichiara la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia. “Comprendiamo la complessità tecnica delle operazioni, ma è urgente che i lavori siano conclusi senza ulteriori rinvii e che la nuova cabina entri pienamente in funzione, garantendo stabilità e continuità al servizio”. Il Comune rivolge quindi un appello a E-Distribuzione affinché mantenga la massima attenzione sulla rete elettrica di Riomaggiore e proceda senza ulteriori ritardi alla completa conclusione delle attività ancora in corso, assicurando il pieno funzionamento del nuovo sistema e un monitoraggio costante della rete. «Dopo anni di lavori e attese, la nostra comunità merita di poter contare su un’infrastruttura pienamente efficiente e su un servizio essenziale all’altezza delle esigenze dei cittadini, delle imprese e di un territorio sottoposto a una forte pressione sui servizi”, conclude la sindaca. Il Comune continuerà a seguire direttamente l’evoluzione dell’intervento e a sollecitare E-Distribuzione affinché gli impegni assunti vengano rispettati. L’obiettivo è che l’interruzione del 31 luglio rappresenti realmente l’ultimo passaggio tecnico e non l’ennesimo rinvio nella soluzione di una criticità che si protrae da troppo tempo. L’Amministrazione ringrazia i cittadini e gli operatori economici per la pazienza e la collaborazione dimostrate.

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