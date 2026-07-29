Brugneto, la “battaglia dell’acqua” trova un armistizio: accordo tra regioni per 4 milioni di metri cubi

Genova. Dopo le tensioni, i numeri snocciolati per difendere le riserve idriche della città e le rivendicazioni del piacentino, la “battaglia dell’acqua” dell’invaso del Brugneto segna una svolta che potrebbe essere decisiva. È stata siglata, infatti, un’intesa preliminare tra Regione Liguria ed Emilia-Romagna per regolare i rilasci idrici verso la Val Trebbia durante la stagione irrigua, cercando di blindare allo stesso tempo la priorità del fabbisogno idropotabile della città metropolitana di Genova.
Come riportato dall’Ansa, il testo è stato approvato anche dall’Autorità di bacino del fiume Po e da quella dell’Appennino settentrionale a margine di un incontro a Firenze con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. L’accordo definisce così le nuove regole del gioco dopo la scadenza, avvenuta nel 2024, della storica concessione risalente al 1962.